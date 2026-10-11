استعدادًا لـ «صقر 174».. سكرتير عام المنيا يعقد الاجتماع التنسيقي الأول لمجابهة الأزمات والكوارث

عقد اللواء الدكتور محمد أنيس، سكرتير عام محافظة المنيا، برعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، الاجتماع التنسيقي الأول للتحضير للتدريب العملي المشترك «صقر 174» المقرر تنفيذه خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري؛ بهدف رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية والصناعية، واختبار كفاءة خطط الطوارئ وآليات الاستجابة للمواقف المختلفة.

عقد الاجتماع بحضور المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية وممثلي الجهات المعنية، حيث تمت مراجعة الاستعدادات اللازمة للتدريب، والإمكانات والمعدات المتاحة لدى القطاعات المختلفة، وخطط التعامل مع الأزمات، بما يضمن سرعة التحرك وتكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية.

واستعرض الاجتماع الأهداف الحيوية بالمحافظة، والإمكانيات والأرصدة والاحتياطيات الاستراتيجية لدى الجهات المعنية، إلى جانب خطط إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية.

كما قدم المستشار العسكري عرضًا تفصيليًا حول مهام الجهات المشاركة، وقدراتها ومستويات جاهزيتها، والترتيبات التنسيقية اللازمة للتعامل مع السيناريوهات المحتملة.

وأوضح السكرتير العام أن التدريب يستهدف تطوير خطط المواجهة ورفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات، وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية، مع التأكيد على أهمية المراجعة الدورية لخطط الطوارئ وتحديث سيناريوهات التعامل مع المخاطر، بما يدعم سرعة الاستجابة ويحافظ على سلامة المواطنين ويحد من الخسائر الناجمة عن الأزمات والكوارث.