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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفود سياحية متعددة الجنسيات تزور المناطق الأثرية.. ومحافظ المنيا: نعمل على تعزيز المقومات السياحية

وفود سياحيه تزور المناطق الأثرية
وفود سياحيه تزور المناطق الأثرية
ايمن رياض

استقبلت محافظة المنيا وفودًا سياحية متعددة الجنسيات، لزيارة عدد من أبرز المناطق الأثرية والمعالم السياحية، شملت تل العمارنة وبني حسن وتونا الجبل، تزامنًا مع انطلاق الموسم السياحي الجديد، في ظل ما تتمتع به المحافظة من ثراء حضاري وتنوع أثري يعكس مكانتها كإحدى أهم الوجهات السياحية الواعدة في صعيد مصر.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تعمل على تعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية والأثرية، بما يسهم في جذب مزيد من الوفود السياحية من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أهمية قطاع السياحة باعتباره أحد روافد الاقتصاد الوطني، ودوره في دعم جهود التنمية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأوضح المحافظ أن هناك خطة متكاملة للارتقاء بالقطاع السياحي، تشمل تطوير المناطق الأثرية ورفع كفاءتها، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزائرين، إلى جانب التوسع في تطوير الاستراحات والمنشآت الفندقية وزيادة الطاقة الاستيعابية للإقامة، بما يتناسب مع المستهدف من زيادة الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف اللواء كدواني أن المحافظة تواصل التنسيق مع وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية لتطوير الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين، وتدريب الكوادر العاملة في القطاع السياحي، بما يعكس الصورة الحضارية لعروس الصعيد، ويعزز مكانتها على خريطة السياحة الثقافية والأثرية، ويدعم فرص الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

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