بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز سمالوط شمال المنيا ، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين بإصابات متفرقة، تم نقل المصابين للمستشفي واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الاجهزة الأمنية ، اخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز سمالوط شمال المنيا ، وعلى الفور انتقلت سيارات الأسعاف لموقع الحادث وتبين مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين بينهم طفلين بإصابات متفرقة ، تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية، فيما جرى نقل جثمان المتوفين للمشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل المصابين

و المصابون هم : فرحات. أ. ع 40 سنة سائق ومقيم بمحافظة الأقصر، ومحمد . ف. ح 55 سنة عامل ، دينا. أ. د ، 25 سنة وشقيقتها سهيلة 19 سنة ومحمود. ص. م ، 3 سنوات وأحمد. د . م ، 53 سنة وميادة. م .م محمد ، 40 سنة وحور. م. ص 3 سنوات مقيمة بمركز بني مزار، ومحمد. ج. إ ، 15 سنة، من محافظة المنوفية وعمرو. م. ف ، 45 سنة، من محافظة المنوفية وعرفات. ع. أ ، 29 سنة، من محافظة الأقصر وشذى. ف. م ، 41 سنة.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين هما مجدي صاوي على 63 سنة بدون ويقيم بالواحات البحرية، وأحمد دياب محمود، 53 سنة، ويقيم ببني مزار، وتم نقل الجثمانان لمشرحة مستشفي سمالوط التخصصي والمصابين للمستشفي وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

