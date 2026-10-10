عقب لقائها محافظ المنيا.. نائب وزير الصحة تتفقد مستشفى التأمين الصحي لمتابعة جودة خدمات الأم والطفل

عقب لقائها باللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تفقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة، يرافقها الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، مستشفى المنيا للتأمين الصحي، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة خدمات الطوارئ والنساء والتوليد، والوقوف على آليات تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأمهات.

واستمعت نائب الوزير إلى آراء المواطنين، وتابعت أعمال الفرز والاستقبال والطوارئ، مشددة على ضرورة الالتزام بمسار حصول المريض على الخدمة، وسرعة التعامل مع الحالات وفقًا لدرجة الاحتياج الطبي. كما تفقدت قسم النساء والتوليد، ووجهت بالالتزام بالأدلة الاسترشادية للولادة الآمنة، وتوفير متطلبات كشك الولادة، وصيانة غرف الإقامة، والالتزام بتسجيل تصنيف روبسون والبارتوجرام في حالات الولادة القيصرية، بما يدعم تحسين الممارسات الطبية والحد من العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا.

كما شملت الجولة تفقد وحدة رعاية حديثي الولادة والمبتسرين بمستشفى مغاغة المركزي، حيث وجهت بسرعة تنفيذ برنامج تدريبي للأطباء وأطقم التمريض على تقسيم الحضانات إلى ثلاثة مستويات وفقًا لاحتياجات كل طفل ودرجة خطورة حالته، مع الالتزام بالضوابط الطبية المنظمة لدخول الحالات وخروجها، ودقة التشخيص، وتطبيق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة وتحسين جودة الرعاية المقدمة للأطفال حديثي الولادة.

منشآت صديقة الأم والطفل

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أهمية تطبيق معايير المنشآت صديقة الأم والطفل، ودعم الرضاعة الطبيعية، وتوفير غرفة للمشورة الأسرية، بما يسهم في تعزيز وعي الأمهات بأهمية تنظيم الأسرة، وتشجيع استخدام الوسائل المناسبة بعد الولادة مباشرة، والحد من الحمل غير المخطط له، دعمًا لصحة الأم والطفل وتحقيق أهداف برامج تنمية الأسرة.