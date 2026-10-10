قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد خطير في القرن الأفريقي.. إريتريا تطالب مجلس الأمن بردع إثيوبيا وتحذر من حرب مدمرة
سعر الدولار في البنوك الآن
مساهمة تهديفية لـ محمد صلاح.. طرابزون سبور يتقدم على سامسون سبور بثلاثية نظيفة بالشوط الأول
عايز أتبسطلي يومين.. محمود الليثي: مش عايز أدخل في صراعات مع حد لحد ما أقابل ربنا
وزير العدل اللبناني: نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب مسار لا رجعة فيه
وضع حجر الأساس لمشروع مدينة الصحفيين الثلاثاء المقبل
توازن الأولويات.. أيرلندا تقترح خفض ميزانية الاتحاد الأوروبي بنسبة 8 %
صفقة أم حرب؟ إسرائيل تترقب قرار ترامب بشأن إيران وسط مخاوف من مفاجأة تقلب الحسابات
مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية
ترامب يجدد شكواه: أنهيت 8 حروب وحررت جميع الرهائن الإسرائيليين ولم أحصل على نوبل
لماذا تتسارع ضربات القلب فجأة؟.. أسباب غير متوقعة
عضو اتحاد المننتجين: صناعة الدواجن تواجه مشكلات تتعلق بالعشوائية وغياب نظام واضح لتنظيم السوق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا تستعد لافتتاح 3 مستشفيات تخصصية نوفمبر المقبل

جامعة المنيا
جامعة المنيا
ايمن رياض

ترأس الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اجتماع لجنة المنشآت الجامعية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الإنشائية الكبرى، والوقوف على معدلات الإنجاز والتجهيزات النهائية، وتحديد الجداول الزمنية للافتتاح والتشغيل الرسمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن الجامعة تشهد مرحلة متقدمة من التطوير الإنشائي والخدمي، تستهدف تعزيز قدراتها المؤسسية وتوسيع نطاق خدماتها، مشيرًا إلى أن القطاع الطبي يأتي في مقدمة أولويات الجامعة، معلنًا دخول ثلاثة مستشفيات تخصصية الخدمة بكامل طاقتها الاستيعابية بنهاية نوفمبر المقبل، وهي مستشفيات طب وجراحة العيون، والأورام وجراحات الأورام، والمخ والأعصاب والأمراض النفسية وعلاج الإدمان.

ووجّه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من التجهيزات الفنية والإكلينيكية اللازمة، واستكمال متطلبات التشغيل، بما يضمن جاهزية المستشفيات لأداء دورها داخل المنظومة العلاجية الجامعية، وتوفير خدمات طبية تخصصية تسهم في تلبية احتياجات المرضى، وتخفيف أعباء الانتقال إلى المحافظات الأخرى للحصول على الخدمات العلاجية المتقدمة، مؤكداً مواصلة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، وتسريع وتيرة العمل وفق الضوابط الفنية والإدارية، بما يضمن تحقيق المستهدفات الزمنية.

كما وجّه باستكمال التجهيزات النهائية والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لطرح مشروعي مستشفى الطوارئ والحروق والسموم، ومستشفى القلب، تمهيدًا لوضع حجر الأساس وبدء التنفيذ ، مع أهمية الالتزام بالاشتراطات الهندسية والفنية، ومراعاة الجداول الزمنية المحددة لمراحل الطرح والتنفيذ.

المنيا جامعة المنيا مستشفى افتتاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

إذا صليت الفجر

هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه

طرابزون سبور

موعد مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور في الدوري التركي والقناة الناقلة

صحة العظام

نوع خضار شهير يدعم العظام.. لا تهمليه في الوجبات والنظام الغذائي

ترشيحاتنا

فيجلين مع بتسلئيل سموتريتش

حليف سموتريتش يتعهد بإغلاق ثلثي الوزارات وعلى رأسها التعليم و الثقافة في تل أبيب

إف 15

زيلينسكي: أوكرانيا تتسلم ذخائر متخصصة لمقاتلات إف-16 من فنلندا خلال أيام

أرشيفية

السويد تعرب عن أسفها لاتفاقية الديزل بين الولايات المتحدة وروسيا

بالصور

احترس.. عادات يومية تضر الكلى دون أن نشعر

الكلى
الكلى
الكلى

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب بعد سن الأربعين؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟

فستان كاجوال.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها | شاهد

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

المزيد