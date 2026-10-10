جامعة المنيا تستعد لافتتاح 3 مستشفيات تخصصية نوفمبر المقبل

ترأس الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اجتماع لجنة المنشآت الجامعية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الإنشائية الكبرى، والوقوف على معدلات الإنجاز والتجهيزات النهائية، وتحديد الجداول الزمنية للافتتاح والتشغيل الرسمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن الجامعة تشهد مرحلة متقدمة من التطوير الإنشائي والخدمي، تستهدف تعزيز قدراتها المؤسسية وتوسيع نطاق خدماتها، مشيرًا إلى أن القطاع الطبي يأتي في مقدمة أولويات الجامعة، معلنًا دخول ثلاثة مستشفيات تخصصية الخدمة بكامل طاقتها الاستيعابية بنهاية نوفمبر المقبل، وهي مستشفيات طب وجراحة العيون، والأورام وجراحات الأورام، والمخ والأعصاب والأمراض النفسية وعلاج الإدمان.

ووجّه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من التجهيزات الفنية والإكلينيكية اللازمة، واستكمال متطلبات التشغيل، بما يضمن جاهزية المستشفيات لأداء دورها داخل المنظومة العلاجية الجامعية، وتوفير خدمات طبية تخصصية تسهم في تلبية احتياجات المرضى، وتخفيف أعباء الانتقال إلى المحافظات الأخرى للحصول على الخدمات العلاجية المتقدمة، مؤكداً مواصلة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، وتسريع وتيرة العمل وفق الضوابط الفنية والإدارية، بما يضمن تحقيق المستهدفات الزمنية.

كما وجّه باستكمال التجهيزات النهائية والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لطرح مشروعي مستشفى الطوارئ والحروق والسموم، ومستشفى القلب، تمهيدًا لوضع حجر الأساس وبدء التنفيذ ، مع أهمية الالتزام بالاشتراطات الهندسية والفنية، ومراعاة الجداول الزمنية المحددة لمراحل الطرح والتنفيذ.