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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يوجّه برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل الفوري مع التقلبات الجوية

رفع درجة الاستعداد القصوى
رفع درجة الاستعداد القصوى
أ ش أ

أعلن محافظ المنيا عماد كدواني جاهزية 32 مخر سيل طبيعيًا وصناعيًا على مستوى المحافظة، استعدادًا لفصل الشتاء، مشيرا إلى أنه أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المراكز والمدن والمديريات، واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل الفوري مع التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة والتدفقات المائية المحتملة، حفاظًا على الأرواح و الممتلكات.

وقال محافظ المنيا، فى بيان صحفي، إن هذه الاستعدادات تأتي في إطار تعزيز جاهزية المحافظات لمواجهة مخاطر السيول و التعامل مع الطوارئ خلال موسم الشتاء، من خلال مراجعة خطط المواجهة والتأكد من كفاءة مخرات السيول وقدرتها على تصريف المياه.

ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتكثيف المرور الميداني على مخرات السيول والمجاري المائية، والإسراع في أعمال التطهير وإزالة المعوقات والتعديات، والتأكد من سلامة المخرات وجاهزيتها الفنية.

كما كلّف مديرية الموارد المائية والري بالتحديث المستمر لخطط الطوارئ، ومتابعة أعمال الصيانة والتأهيل، بالتنسيق مع مديرية الطرق لتدعيم الجوانب و المواقع الأكثر عرضة للانجراف، مع التأكد من جاهزية المعدات الثقيلة وسيارات الإنقاذ البري للتدخل السريع عند الحاجة.

وأكد كدواني استمرار التنسيق والربط المباشر بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتلقي البلاغات والتعامل معها على مدار الساعة، مع تكليف إدارة الأزمات والكوارث بإعداد تقارير دورية عن موقف مخرات السيول بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بما يضمن سرعة اتخاذ القرار و الاستجابة الفورية لأي طارئ.

محافظ المنيا عماد كدواني رفع درجة الاستعداد القصوى

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