بحضور نائبي المحافظ والوزير.. ندوة توعوية ضمن حملة «المدارس المعززة للصحة» بالمنيا

شارك الدكتور محمد جبر، نائب محافظ المنيا ، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة، في ندوة توعوية ضمن حملة «المدارس المعززة للصحة» وحملة «هنتغير علشان ولادنا»، نظمتها مديرية الصحة بالمنيا تحت رعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ،بالتعاون مع منظمة إنقاذ الطفل ضمن مشروع (مسارات).

وقد حضر الندوة عدد من القيادات الصحية والأمهات والأطفال، بهدف تعزيز الوعي الصحي وترسيخ الممارسات الإيجابية للحفاظ على صحة الأم والطفل ودعم تنمية الأسرة المصرية.

وتناولت الندوة أهمية الاهتمام بصحة الأم والطفل، وتصحيح العادات والممارسات السلبية التي تؤثر على صحة الأسرة واستقرارها، من خلال حوار تفاعلي مع الأمهات والأطفال، تضمن طرح مجموعة من الأسئلة التوعوية حول مخاطر الزواج المبكر للفتيات، وأهمية استمرارهن في التعليم، إلى جانب التوعية بأهمية المباعدة بين الولادات والتغذية السليمة، وانعكاس ذلك على صحة الأم ونمو الطفل بصورة سليمة.

كما شهدت الندوة تنفيذ أنشطة تفاعلية وترفيهية للأطفال، بهدف تبسيط المعلومات الصحية وتوصيلها بأساليب تناسب أعمارهم، وتشجيعهم على المشاركة والتعبير عن آرائهم، بما يسهم في ترسيخ الوعي الصحي لديهم، وتعزيز دور الأسرة والمدرسة في بناء جيل أكثر وعيًا بالممارسات الصحية السليمة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار نشر الثقافة الصحية بين طلاب المدارس والأسر، وتعزيز الوعي بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية، ومواجهة التحديات المجتمعية ودعم الجهود الرامية إلى توفير بيئة صحية وآمنة تساعد الأطفال على التعلم والنمو، وتسهم في تحسين جودة حياة الأسرة المصرية.