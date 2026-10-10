محافظ المنيا يعلن جاهزية 32 مخر سيل ويُوجّه برفع الاستعداد تحسباً للأمطار

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جاهزية 32 مخر سيل طبيعيًا وصناعيًا على مستوى المحافظة، استعدادًا لفصل الشتاء 2026/ 2027، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المراكز والمدن والمديريات الخدمية، واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل الفوري مع التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة والتدفقات المائية المحتملة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

تأتي هذه الاستعدادات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن تعزيز جاهزية المحافظات لمواجهة مخاطر السيول والتعامل مع الطوارئ خلال موسم الشتاء، من خلال مراجعة خطط المواجهة والتأكد من كفاءة مخرات السيول وقدرتها على تصريف المياه.

تطهير المخرات

ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بتكثيف المرور الميداني على مخرات السيول والمجاري المائية، والإسراع في أعمال التطهير وإزالة المعوقات والتعديات، والتأكد من سلامة المخرات وجاهزيتها الفنية، كما كلّف مديرية الموارد المائية والري بالتحديث المستمر لخطط الطوارئ، ومتابعة أعمال الصيانة والتأهيل، بالتنسيق مع مديرية الطرق لتدعيم الجوانب والمواقع الأكثر عرضة للانجراف، مع التأكد من جاهزية المعدات الثقيلة وسيارات الإنقاذ البري للتدخل السريع عند الحاجة.

وأكد اللواء كدواني استمرار التنسيق والربط المباشر بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتلقي البلاغات والتعامل معها على مدار الساعة، مع تكليف إدارة الأزمات والكوارث بإعداد تقارير دورية عن موقف مخرات السيول بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار والاستجابة الفورية لأي طارئ.

