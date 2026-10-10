نائب وزير الصحة تجري جولة ميدانية بالمنيا لمتابعة تطوير خدمات صحة الأم والطفل وتنفيذ حملة «هنتغير علشان ولادنا»

أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة، جولة ميدانية بمحافظة المنيا لمتابعة نتائج المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية الموسعة لتنمية الأسرة والصحة الإنجابية «هنتغير علشان ولادنا»، التي تنفذها الوزارة على مدار ثلاثة أشهر لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في القرى والمراكز المستهدفة.

وبدأت الجولة باجتماع مع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الذي أكد أهمية الاستثمار في صحة الأسرة كمحور أساسي لبناء الإنسان وتحسين جودة حياته، مشدداً على تذليل المعوقات أمام تنفيذ الحملة والتوسع في توفير مصل لدغات العقرب وتكثيف القوافل الطبية بالمناطق النائية وسرعة صيانة العيادات المتنقلة، مع مواصلة التوعية بالقضايا السكانية والتوسع في خدمات تنظيم الأسرة والمشورة الصحية بما يدعم صحة الأم والطفل ويعزز المباعدة بين الولادات والاستقرار الأسري.

وكشفت نائب الوزير أن المرحلة الأولى استهدفت خمس إدارات صحية هي المنيا وأبو قرقاص وملوي وسمالوط والعدوة، وبلغت زيارات المنتفعات 69 ألفاً و975 زيارة، منها 9 آلاف و109 حالات جديدة و58 ألفاً و165 حالة مترددة، مع صرف وسائل تنظيم الأسرة لـ67 ألفاً و274 سيدة عبر العيادات الثابتة والمتنقلة والفرق الطبية.

وأكدت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة ومتابعة ما بعد الولادة والتوعية بالوسائل المناسبة وأهمية المباعدة والتغذية السليمة بمشاركة الرائدات الريفيات والصيدليات الداعمة للأسرة، فيما أكد المحافظ تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة استعداداً لإطلاق المرحلة الثانية من 10 أكتوبر حتى 23 نوفمبر 2026 بمراكز بني مزار ومغاغة ومطاي ودير مواس.

وعقب اللقاء، تفقدت نائب الوزير مستشفى المنيا للتأمين الصحي واستمعت إلى آراء المواطنين وتابعت أعمال الفرز والاستقبال والطوارئ، مشددة على الالتزام بمسار حصول المواطن على الخدمة وسرعة التعامل وفق درجة الاحتياج، كما زارت قسم النساء والتوليد ووجهت بالالتزام بالأدلة الاسترشادية للولادة الآمنة وتوفير متطلبات كشك الولادة وصيانة غرف الإقامة وتسجيل تصنيف روبسون والبارتوجرام في حالات الولادة القيصرية.

كما تفقدت وحدة رعاية حديثي الولادة والمبتسرين بمستشفى مغاغة المركزي، ووجهت بسرعة تنفيذ برنامج تدريبي للأطباء وأطقم التمريض على تقسيم الحضانات إلى ثلاثة مستويات وفقاً لاحتياجات كل طفل ودرجة خطورة حالته، مع الالتزام بالضوابط الطبية المنظمة لدخول وخروج الحالات ودقة التشخيص وتطبيق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة وتحسين جودة الرعاية المقدمة، مؤكدة أهمية تطبيق معايير الحضانة صديقة الأم والطفل ودعم الرضاعة الطبيعية وتوفير غرفة للمشورة الأسرية بما يعزز استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة مباشرة ويحد من الحمل غير المخطط له.

وشهدت نائب الوزير لقاءً مجتمعياً بقرية أبا الوقف ضمن فعاليات الحملة بمشاركة أكثر من 500 سيدة وبحضور الدكتور محمد جبر نائب محافظ المنيا وممثلي وزارة الأوقاف والكنيسة والنائب البرلماني أحمد عبدالمحسن حتة، واستعرضت خلاله أهمية الألف يوم الذهبية الأولى في بناء قدرات الطفل الذهنية والجسدية والنفسية وضرورة الاستعداد الصحي للحمل الأول وحماية الفتيات من زواج الأطفال والحفاظ على حقهن في التعليم، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية المباعدة بين الولادات والحد من الولادات القيصرية غير المبررة طبياً وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة متى كانت مناسبة طبياً.

وتفقدت مركز أبا الوقف المتميز لصحة الأم والطفل وأشادت بمبادرة النائب أحمد عبدالمحسن حتة لدعم الولادة الطبيعية بالمركز وتشجيع أهالي القرية على الاستفادة من خدماتها بالمجان بما يعزز إتاحة خدمات الولادة الآمنة ويخفف الأعباء عن الأسر، كما كرمت عدداً من الأطباء وأفراد هيئة التمريض المتميزين إلى جانب الأمهات المثاليات اللاتي التزمن بالمباعدة بين الولادات لمدة ثلاث سنوات فأكثر تقديراً لدورهن في تعزيز صحة الأم والطفل واستقرار الأسرة.

وشهدت الجولة لقاءً مجتمعياً بمشاركة طلبة المدارس وأولياء الأمور ضمن حملة «هنتغير المدارس المعززة للصحة» بالتعاون مع منظمة إنقاذ الطفل لاستعراض نتائج التدريبات والندوات التوعوية الهادفة إلى بناء قدرات الطلاب وتمكينهم من نقل الرسائل الصحية، حيث وجهت رسائل توعوية بشأن مكافحة زواج الأطفال والتسرب من التعليم والحفاظ على حق الفتيات في التعليم والاستعداد للحمل الأول ورعاية الطفل خلال أول عامين من عمره والاستثمار في الألف يوم الذهبية الأولى للوقاية من سوء التغذية وتحسين الأداء الدراسي.

كما عقدت لقاءً مع صيادلة المنيا لمتابعة برنامج «الصيدلية الداعمة للصحة» تحت شعار «اسأل.. استشير.. للقرار المستنير» بمشاركة 177 صيدلية، مؤكدة أهمية تدريب الصيادلة على تقديم المشورة الأسرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتوجيه السيدات إلى الوحدات الصحية وتشجيع الرضاعة الطبيعية والاستعداد الجيد للحمل الأول مع التوسع في أعداد الصيدليات المشاركة.

والتقت نائب الوزير أطباء النساء والتوليد وحديثي الولادة وأطباء المنشآت غير الحكومية وأعضاء نقابة الأطباء لمتابعة جهود تحسين جودة خدمات رعاية الأمهات وحديثي الولادة والحد من الولادات القيصرية غير المبررة طبياً، ووجهت بالالتزام بالأدلة الاسترشادية ومعايير اعتماد المنشآت صديقة الأم والطفل وتنفيذ برنامج تدريبي تنشيطي لتقسيم الحضانات إلى ثلاثة مستويات وفقاً للحالة الصحية ودعم تأسيس مراكز الولادة الخاصة وتعزيز التعاون مع نقابة الأطباء.

كما عقدت اجتماعاً مع فريق مديرية الشؤون الصحية بالمنيا لمتابعة تنفيذ خطط تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة ومراجعة مؤشرات الأداء والتحديات التي تواجه تقديم الخدمات، وشددت على استكمال متطلبات خطة كسب ثقة المنتفعين في 37 وحدة للرعاية الأولية خلال أسبوع واستيفاء متطلبات جميع الوحدات خلال 15 يوماً، مع تنفيذ الخطة التصحيحية لإدارة تنمية الأسرة وتحسين مؤشرات الأداء وزيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة والتوسع في تركيب الوسائل طويلة المدى خاصة المقدمة بعد الولادة مباشرة داخل المستشفيات.