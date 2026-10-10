كتب المصحف الشريف بخط يده 11 مرة.. وفاة الشيخ رضا ريدي في سمالوط بالمنيا

يشهد مركز سمالوط شمال المنيا، حالة من الحزن عقب وفاة الشيخ رضا محمد ريدي، عن عمر ناهز 80 عامًا، والذي عُرف برحلته القرآنية المميزة، بعدما كتب المصحف الشريف بخط يده 11 مرة علي مدار حياته .

ورحل فضيلة الشيخ رضا الريدي تاركًا وراءه عمل عظيم ارتبط بكتاب الله، بعدما كرّس سنوات من عمره لكتابة المصحف الشريف بيده، في رحلة تطلبت الصبر والدقة والحرص على كتابة آيات القرآن الكريم .

ولم تكن كتابة المصحف مجرد محطة عابرة في حياة الشيخ الراحل، بل أصبحت جزءًا بارزًا من سيرته التي يتداولها أهله ومحِبوه، تقديرًا لما أنجزه خلال سنوات عمره.

ودعا محبو الراحل بأن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمه في خدمة كتابه الكريم في ميزان حسناته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.