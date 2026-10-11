محافظ المنيا: تحرير 4384 مخالفة تموينية وضبط 814 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن والأسماك

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحرير 4384 محضرًا تموينيًا خلال شهر سبتمبر الماضي، وضبط كميات من السلع الغذائية والمنتجات المخالفة، من بينها نحو 814 كيلوجرامًا من اللحوم والمصنعات والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملات الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ومنافذ صرف السلع التموينية، لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التموينية بمختلف مراكز المحافظة، والتعامل الحاسم مع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتلاعبين بالأسعار أو السلع المدعمة، ومواجهة الغش التجاري والاحتكار وتداول المنتجات مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على سلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 2318 مخالفة بالمخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق المدعم، ومخالفة تعليمات التشغيل، وعدم الالتزام بالاشتراطات التموينية. كما تم تحرير 2066 محضرًا بمختلف الأسواق والأنشطة التجارية، شملت البيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، والغش التجاري، والذبح خارج المجازر الحكومية، وغيرها من المخالفات.

وأضاف وكيل الوزارة أن المضبوطات شملت نحو طن ونصف من الدقيق والردة، و6804 كيلوجرامات من الألبان ومنتجاتها، و500 كيلوجرام من السكر، و2000 كيلوجرام من الأرز، إلى جانب كميات من المبيدات والأسمدة والأعلاف، و500 لتر من المنظفات، و12900 لتر من المواد البترولية، فضلًا عن تحرير 178 محضرًا بمنافذ صرف السلع التموينية والبدالين التموينيين، و65 محضرًا في مجال المواد البترولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمضبوطات.