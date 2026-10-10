سرق خاتمها خلال نومها.. المشدد 3 سنوات لمتهم بالاعتداء على سيدة في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لمتهم بعد إدانته بالشروع في سرقة مشغولات ذهبية من سيدة داخل منزلها بالإكراه، والتعدي عليها بالضرب وإصابتها، بعدما استولى على خاتم من يدها وحاول سرقة غويشة أخرى.

تعود تفاصيل القضية إلى منتصف يوليو الماضي، عندما تسلل المتهم، وهو فلاح مقيم بإحدى قرى مركز المنيا ، إلى منزل سيدة تبلغ من العمر 55 عامًا، مستغلا استغراقها في النوم، وتمكن من سرقة خاتم ذهبي من يدها.

وفي أثناء محاولته الاستيلاء على غويشة ذهبية أخرى، استيقظت السيدة واكتشفت وجوده، وحاولت مقاومته ومنعه من سرقة مشغولاتها، إلا أنه اعتدى عليها بالضرب في محاولة لشل مقاومتها، ما أسفر عن إصابتها بعدة إصابات، وفقًا لما أثبته تقرير الطب الشرعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات المنيا، التي أصدرت حكمها السابق وإلزامه المصاريف الجنائية.

