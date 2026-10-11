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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«المواطنة» تنشر الثقافة والفن في قريتي كوم الحاصل ودمشاو هاشم بالمنيا

برنامج المواطنة
برنامج المواطنة
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن برنامج «المواطنة» يستهدف تنظيم فعاليات ثقافية وفنية في 60 قرية بمختلف مراكز المحافظة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في الأنشطة الإبداعية، واكتشاف مواهب الأطفال والشباب، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة، مشيرًا إلى أن نشر الثقافة والفنون في القرى يمثل أحد المسارات المهمة لبناء الوعي وتنمية قدرات النشء.

وفي هذا السياق، تستعد قريتا كوم الحاصل بمركز مغاغة ودمشاو هاشم بمركز المنيا لاستقبال فعاليات البرنامج يومي الاثنين والثلاثاء 12 و13 أكتوبر الجاري، تحت شعار «ثقافة وفن لكل مواطن»، من خلال باقة متنوعة من الأنشطة التي تجمع بين المعرفة والفن والترفيه، وتفتح المجال أمام أبناء القريتين للتفاعل والمشاركة.

وتشمل الفعاليات ورش الأشغال اليدوية والفنون، ومعارض الكتب، وعروض المسرح الشعبي، ولقاءات التوعية المجتمعية، إلى جانب أنشطة الحكي بالعرائس، بما يوفر مساحة للأطفال والشباب والأهالي للتعبير عن مواهبهم وتنمية قدراتهم، ويجعل من الأنشطة الثقافية تجربة قريبة من حياتهم اليومية.

ويأتي البرنامج في إطار الحرص على وصول الخدمات الثقافية والفنية إلى التجمعات الريفية، وإتاحة فرص متكافئة أمام المواطنين للاستفادة من الأنشطة الإبداعية، بما يسهم في نشر الوعي، وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، وبناء جسور التواصل بين الثقافة وأبناء القرى.
 

المنيا محافظ المنيا المواطنه الثقافة

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