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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رغم التقلبات الحادة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

أنهت  أسعار الذهب تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع، رغم التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية، مدفوعة بتحركات أونصة الذهب وتغيرات الدولار الأميركي وعوائد السندات. 

وابتعدت أسعار الذهب في مصر عن أدنى مستوياته في 10 جلسات التي سجلها خلال هذا الأسبوع، بدعم من التعافي الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي.

وعاودت أسعار الذهب مجددا عقب انهيار شهدته تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم الأحد 

ويُقدّم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الأحد 11َ-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4194 دولارات للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5271 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6150 جنيه، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7029 جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 49.200 جنيه.

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