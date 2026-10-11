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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع جماعي في أسعار الدولار بالبنوك مستهل تعاملات اليوم

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تراجعت أسعار الدولار اليوم الأحد 11-10-2026، مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك بمستهل التعاملات.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاحد 11 أكتوبر 2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي 52.40 جنيه للشراء و52.50 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

 

  سعر الدولار في بنك الاسكندرية 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك قطر الوطني  52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري  52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك نكست   52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك مصر 

 سعر الدولار في بنك مصر   52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي   52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في التنمية الصناعية   52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع. 

سعر الدولار أمام الجنيه

 

 سعر الدولار في بنك الكويت الوطني   52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية   52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.   

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