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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار استقرارًا في أول تعاملات صباح اليوم الأحد  11-10-2026 على مستوى البنوك المصرية.

مواعيد العمل في البنوك

وتبدأ البنوك المصرية عملها صباح اليوم عملها بعد تعطلها على مدار 3 أيام متصلة.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات الدولار استقرارًا من دون تغيير وذلك لليوم الرابع على التوالي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.33 جنيها للشراء و 52.43 جنيها للبيع .

أقل سعر دولار

وصل أقل سعر دولار 52.24 جنيها للشراء و 52.34 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 52.28 جنيها للشراء و 52.38 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وبلغ سعر الدولار 52.3 و 52.32 جنيها للشراء و 52.4 و 42 جنيها في بنوك " التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول، قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي،قناة السويس، البركة، التعمير والاسكان، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 52.34 جنيها للشراء و 52.44 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، فيصل الاسلامي،مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي، فيصل الإسلامي،HSBC، المصرف العربي الدولي".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار 52.38 جنيها للشراء و 52.48 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي دولار 52.35 جنيها للشراء و 52.45 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، سايب، العربي الإفريقي، نكست، الأهلي الكويتي".

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