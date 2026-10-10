الدولار في بنكي مصر والأهلي الآن

استقر سعر الدولار في تعاملات مساء اليوم السبت 10-10-2026 على مستوى بنكي مصر والأهلي المصري التابعيين للحكومة.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 52.34 جنيها للشراء و 52.44 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري 52.34 جنيها للشراء و 52.44 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.33 جنيها للشراء و 52.43 جنيها للبيع .

أقل سعر دولار

وصل أقل سعر دولار 52.24 جنيها للشراء و 52.34 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 52.28 جنيها للشراء و 52.38 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وبلغ سعر الدولار 52.3 و 52.32 جنيها للشراء و 52.4 و 42 جنيها في بنوك " التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول، قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي،قناة السويس، البركة، التعمير والاسكان، أبوظبي التجاري".

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 52.34 جنيها للشراء و 52.44 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، فيصل الاسلامي،مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي، فيصل الإسلامي،HSBC، المصرف العربي الدولي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار 52.38 جنيها للشراء و 52.48 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي دولار 52.35 جنيها للشراء و 52.45 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، سايب، العربي الإفريقي، نكست، الأهلي الكويتي".