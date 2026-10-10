الدولار في بنكي مصر والأهلي الآن

استقر سعر الدولار في تعاملات مساء اليوم السبت 10-10-2026 على مستوى بنكي مصر والأهلي المصري التابعيين للحكومة.
سعر الدولار في بنك مصر
وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 52.34 جنيها للشراء و 52.44 جنيها للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وسجل سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري 52.34 جنيها للشراء و 52.44 جنيها للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.33 جنيها للشراء و 52.43 جنيها للبيع .
أقل سعر دولار
وصل أقل سعر دولار 52.24 جنيها للشراء و 52.34 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.
وسجل ثاني أقل سعر دولار 52.28 جنيها للشراء و 52.38 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.
وبلغ سعر الدولار 52.3 و 52.32 جنيها للشراء و 52.4 و 42 جنيها في بنوك " التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول، قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي،قناة السويس، البركة، التعمير والاسكان، أبوظبي التجاري".
الدولار في أغلب البنوك
وصل سعر الدولار أمام الجنيه 52.34 جنيها للشراء و 52.44 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، فيصل الاسلامي،مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي، فيصل الإسلامي،HSBC، المصرف العربي الدولي".
أعلي سعر
بلغ أعلي سعر دولار 52.38 جنيها للشراء و 52.48 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
وسجل ثاني أعلي دولار 52.35 جنيها للشراء و 52.45 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، سايب، العربي الإفريقي، نكست، الأهلي الكويتي".