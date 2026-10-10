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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 في 9 بنوك مصرية

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

 

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، وسجل نحو 52.34 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع في مجموعة من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وفقًا لآخر الأسعار الواردة.

البنوك التي سجلت متوسط سعر الدولار

شملت قائمة البنوك التي سجلت سعرًا عند 52.34 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع كلًا من:

  • بنك HSBC.
  • البنك العقاري المصري العربي.
  • بنك الكويت الوطني.
  • بنك التنمية الصناعية.
  • بنك فيصل الإسلامي.
  • البنك المصري الخليجي.
  • بنك مصر.
  • البنك الأهلي المصري.
  • المصرف العربي الدولي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في بنك الإسكندرية 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع.

وسجل بنك أبوظبي الأول نحو 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

أعلى أسعار الدولار في البنوك

بلغ أعلى سعر للدولار 52.38 جنيه للشراء و52.48 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

كما سجل الدولار نحو 52.35 جنيه للشراء و52.45 جنيه للبيع في بنوك الأهلي الكويتي و«نكست» و«سايب» والعربي الإفريقي الدولي.

متابعة سعر الدولار اليوم

تأتي متابعة أسعار الدولار ضمن اهتمامات الأفراد والشركات، نظرًا لارتباط العملة الأمريكية بحركة الاستيراد والتجارة الخارجية وتكاليف عدد من السلع والخدمات، مع اختلاف أسعار الشراء والبيع بحسب البنك.

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