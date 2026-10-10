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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. كم وصل عيار 21؟؟

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

يستمر ثبات سعر أكبر أعيرة الذهب في مصر دون أي تغيير، خاصة مع أول التداولات الصباحية اليوم السبت 10-10-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأكبر سعر عيار ذهب 

وبلغ آخر تحديث لأسعر عيار 24 الأكبر قيمة 7017 جنيها للشراء و 6971 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

سجلت أعيرة الذهبية ثباتاً من دون تغيير بمختلف المشغولات الذهبية.

تحركات الذهب

خلال اليومين الماضيين زاد سعر جرام الذهب مقدار 30 جنيها في المتوسط.

أسعار الذهب الان في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6140 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7017 جنيها للشراء و 6971 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6432 جنيها للشراء و 6390 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6140 جنيها للشراء و 6100 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5262 جنيها للشراء و5228 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 49.12 ألف جنيه للشراء و 48.8 ألف جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4175 دولارا للشراء و 4174 دولارا للبيع.

سعر أكبر أعيرة الذهب آخر تحديث لأكبر سعر عيار ذهب سعر الذهب اليوم تحركات الذهب

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