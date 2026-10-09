سعر الذهب يرتفع بأكثر من 1% وسط ترقب لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع أسعار النفط، في الوقت الذي يقيّم فيه المتعاملون استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم وتوقعات أسعار الفائدة التي سيحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 4177.44 دولار للأوقية، بعدما سجل أدنى مستوى له في شهرين أول أمس الأربعاء. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.1% إلى 4202 دولار للأوقية.

وتوقف ارتفاع الدولار مؤقتًا، ما جعل الذهب المقوّم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وهو العائد القياسي، للجلسة الثانية على التوالي.

وكان البنك المركزي الأمريكي قد صوّت بالإجماع الشهر الماضي على رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية.

وقال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة/سانت لويس/، إن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، لكنه امتنع عن تحديد ما ينبغي لصانعي السياسة النقدية بالبنك فعله خلال اجتماعهم المقرر في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" ، فإن الأسواق تقيم احتمالًا يبلغ 17% لرفع أسعار الفائدة في أكتوبر، مقابل احتمال نسبته 83% لرفعها في ديسمبر.

ويُنظر تقليديًا إلى الذهب باعتباره أداة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته، نظرًا إلى أنه أصل لا يدر عائدًا دوريًا.

وفيما يتعلق بأسعار المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 60.16 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 2.6% إلى 1676.67 دولار، فيما زاد البلاديوم بنسبة 2.8% إلى 1154.70 دولار. ومع ذلك، كانت المعادن الثلاثة تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية.