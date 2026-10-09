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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر ثبات سعر الذهب في تعاملات صباح اليوم الجمعة 8-10-2026 دون تغيير وذلك على مختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم

وسجلت تعاملات الذهب  مع بدء التداولات اليومية؛ استقرارًا من دون تغيير داخل محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب

سعر الذهب يتحرك

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات مساء أمس .

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب 6120 جنيها.

سعر عيار 24 

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6994 جنيها للشراء و 6937 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6411 جنيها للشراء و 6359 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا6120 جنيها للشراء و 6070 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5245 جنيها للشراء و 5202 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 48.96 ألف جنيه للشراء و 48.56 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4125 دولار للشراء و 4124 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار24 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

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