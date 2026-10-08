طلع 5 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

ارتفع سعر الذهب في مصر بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم الخميس 8-10-2026 بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات قبل ساعات من بداية التداول.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب 6120 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6994 جنيها للشراء و 6937 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6411 جنيها للشراء و 6359 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6120 جنيها للشراء و 6070 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5245 جنيها للشراء و 5202 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 48.96 ألف جنيه للشراء و 48.56 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4125 دولارا للشراء و 4124 دولارا للبيع.