تحدث ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، عن أهمية الدور الذي ينتظره إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المواجهات المقبلة، مؤكدًا أن جماهير القلعة الحمراء تضع آمالًا كبيرة على اللاعب، وتعوّل عليه في ظهور الفريق بمستوى فني مميز وتحقيق النتائج الإيجابية.

وقال ريان، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن جماهير الأهلي والإعلام المنتمي للنادي يضعون ثقتهم الكبيرة في إمام عاشور، مشيرًا إلى أن ظهور الفريق بشكل جيد خلال المباريات سيكون مرتبطًا إلى حد كبير بما سيقدمه اللاعب داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف نجم الأهلي السابق: «جمهور الأهلي حاطط الأمل في إمام عاشور، ولو الفريق هيكون كويس هيكون بسببه»، في إشارة إلى الدور الكبير المنتظر من اللاعب في قيادة الفريق وتقديم الإضافة الفنية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي تصريحات ياسر ريان في ظل الاهتمام الكبير بمستوى إمام عاشور، الذي يُعد أحد العناصر المهمة في صفوف الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ويستعد الأهلي، بقيادة مدربه المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري، وسط ترقب جماهيري لما سيقدمه إمام عاشور وبقية لاعبي الفريق.