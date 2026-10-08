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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 10 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب مع بدء تعاملات مساء اليوم الخميس 8-10-2026 في مختلف محلات الصاغة المصرية.

الذهب ينخفض

وفقد سعر جرام الذهب  10 جنيهات مقارنة بما كان عليه أمس.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6115 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6988 جنيها للشراء و 6931 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 6406 جنيها للشراء و6353 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6115 جنيها للشراء و6065 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا نحو 5241 جنيها للشراء و 5198 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب 48.92 ألف جنيه للشراء و 48.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر اوقية الذهب 4118 دولار للشراء و 4117 دولار للبيع.

سعر الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر جرام الذهب مال واعمال سعر أوقية الذهب

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