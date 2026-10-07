طلع تاني..سعر الذهب في الصاغة الآن

ارتفع سعر الذهب قبل انتهاء تعاملات مساء اليوم الأربعاء 7-10-2026 على مختلف المشغولات الذهبية المنتشرة في مناطق ومدن الجمهورية.

الذهب يرتفع

وارتفع سعر الذهب مقدار 10 جنيهات قبل ساعات ليعوض بذلك خسائره الطفيفة منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث في سعر الجرام الواحد من الذهب 6125 جنيها في المتوسط.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7آلاف جنيه للشراء و 6942 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6416 جنيها للشراء و 6364 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا 6125 جنيها للشراء و 6075 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية 5250 جنيها للشراء و 5207 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب49 الف جنيه للشراء و 48.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلي 4113 دولار للشراء و 4112 دولار للبيع.