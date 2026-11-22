يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا، فعاليات النسخة الأولي من المنتدي الدولي للحماية الاجتماعية في مصر ٢٠٢٦، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وكا قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين،

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما تم بذله من جهود بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لجذب وتشجيع العديد من الشركات العالمية على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، سعياً لتوطين هذه الصناعة المهمة في مصر، وزيادة حجم الإنتاج من الهواتف المحمولة، بما يلبي احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة، ويسهم في نمو حجم الصادرات من هذه الصناعة الحيوية.

وأضاف أنه يتابع ما أثير مؤخراً حول ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر بصورة مبالغة، ومن ثم يناقش هذا الاجتماع ما يمكن أخذه من إجراءات سريعة، أو على المدى الطويل، بهدف وصول هذه السلعة بأسعار مناسبة للمواطنين.