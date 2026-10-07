نزل 35 جنيها.. سعر الذهب في الصاغة الآن

تراجع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء 7-10-2026 على مستوي محلات الصاغة المختلفة.

الذهب يتراجع

وجدد سعر الذهب تراجعه خلال التداولات المسائية ليفقد مايقارب من 35 جنيها على الأقل في الجرام الواحد منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6150 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6988 جنيها للشراء و 6931 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6406 جنيها للشراء و 6353 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6115 جنيها للشراء و 6065 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 5241 جنيها للشراء و5198 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 48.92 ألف جنيه للشراء و 48.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4107 دولار للشراء و 4106 دولار للبيع.