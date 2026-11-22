قال النائب فايز أبو حرب، أمين التنظيم باتحاد القبائل والعائلات المصرية، إن المبادرة التي أطلقها أبناء القبائل في محافظتي البحر الأحمر وأسوان، بشأن تسليم الأسلحة والتعاون مع أجهزة الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار، لاقت ترحيبًا واسعًا من أبناء القبائل، مؤكدًا استعدادهم لتوفيق أوضاعهم والعمل تحت مظلة الدولة للحفاظ على الثروات الوطنية.

تقنين أوضاع الدهابة

وأضاف أبو حرب، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن اتحاد القبائل والعائلات المصرية عقد لقاءات مع عدد من رموز وممثلي القبائل في القاهرة، بحضور الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس الاتحاد، وممثلين عن الجهات المعنية وجهاز مستقبل مصر، لبحث آليات تنفيذ المبادرة، وبدء تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب والباحثين عنه.

وأوضح أن اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية انطلقت من مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ثم انتقلت إلى محافظة أسوان، وشهدت استجابة وترحيبًا من أبناء القبائل، الذين أبدوا رغبتهم في تقنين أوضاعهم والعمل بصورة رسمية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

وأشار إلى أن أبناء القبائل يمثلون عنصرًا مهمًا في حماية الحدود المصرية، مؤكدًا أنهم يقفون إلى جانب مؤسسات الدولة للحفاظ على الأمن القومي ومقدرات الوطن، لافتًا إلى أن بعض أبناء القبائل بادروا بتسليم أسلحتهم بعدما لمسوا حرص الدولة على حمايتهم ومساعدتهم في تقنين أوضاعهم.

وشدد أبو حرب على ضرورة إخضاع جميع الأجانب الراغبين في العمل داخل المناطق الحدودية لإجراءات الفحص والتدقيق الرسمية، والتأكد من قانونية دخولهم وإقامتهم، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تكون على دراية كاملة بكل من يدخل أراضيها، مع إتاحة الفرصة لأصحاب الخبرات لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون.

وأضاف أن الهدف من المبادرة هو تنظيم أنشطة التنقيب عن الذهب من خلال تأسيس شركات تضم العاملين في هذا المجال تحت مظلة قانونية واحدة، بما يضمن حصول الدولة على حقوقها وحماية حقوق المواطنين، مشيدًا بدور جهاز مستقبل مصر في التواصل مع أبناء القبائل والاستماع إلى مطالبهم وتوضيح أهداف المبادرة.