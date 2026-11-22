تترقب جماهير كرة القدم المصرية المواجهة الحاسمة التي تجمع منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بنظيره القطري، في الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ويبحث عشاق منتخب مصر للناشئين عن قناة مجانية تنقل المباراة على الهواء مباشرة، لمتابعة مواجهة الفراعنة الصغار أمام أصحاب الأرض، خاصة أن المنتخب المصري يحتاج إلى الفوز لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام اليونان، وتصحيح مساره في البطولة، والحفاظ على فرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وقطر

تُنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره القطري عبر قناة الكأس الرياضية المفتوحة، بما يتيح للجماهير المصرية متابعة مشوار الفراعنة في مونديال الناشئين.

مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من البطولة، إلى جانب منتخبات اليونان وقطر وبنما.

وشهدت الجولة الافتتاحية فوز المنتخب القطري، صاحب الأرض والجمهور، على نظيره البنمي بهدفين دون رد، فيما خسر منتخب مصر أمام اليونان، ليصبح مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة اليوم من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل.

ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الافتتاحية

وجاء ترتيب المجموعة الأولى في كأس العالم للناشئين، عقب انتهاء مباريات الجولة الأولى، على النحو التالي:

قطر: 3 نقاط، سجلت هدفين واستقبلت شباكها 0.

اليونان: 3 نقاط، سجلت هدفين واستقبلت شباكها هدفًا واحدًا.

مصر: دون نقاط، سجلت هدفًا واستقبلت شباكها هدفين.

بنما: دون نقاط، لم تسجل أهدافًا واستقبلت شباكها هدفين.