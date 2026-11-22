كشفت ريهام حمدي، عن إعلان نادي باريس سان جيرمان، إصابة ديزيري دوي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى خلال مواجهة نيس، على أن يخضع لجراحة قبل نهاية الشهر الجاري، ما يعني نهاية الموسم بالنسبة للاعب.

وكتبت ريهام حمدي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«رسميًا.. باريس سان جيرمان يُعلن إصابة ديزيري دوي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى خلال مواجهة نيس، على أن يخضع لجراحة قبل نهاية الشهر الجاري. نهاية الموسم بالنسبة لديزيري دوي».

حيث أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رسميًا، إصابة لاعبه الشاب ديزيري دوي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خلال مواجهة نيس الأخيرة، في ضربة قوية للفريق الباريسي خلال الموسم الحالي.

وأكد النادي، أن اللاعب تعرض للإصابة أثناء مشاركته في المباراة أمام نيس، وبعد خضوعه للفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، تبين إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

كما أوضح باريس سان جيرمان، أن ديزيري دوي سيخضع لعملية جراحية قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، من أجل علاج الإصابة، على أن يبدأ بعدها مرحلة التأهيل والتعافي وفقًا للبرنامج الطبي الذي سيحدده الجهاز الطبي للنادي.

وتأتي الإصابة لتضع نهاية لموسم اللاعب مع الفريق الباريسي، حيث من المنتظر أن يغيب لفترة طويلة بسبب طبيعة الإصابة، في انتظار تطورات حالته خلال الأشهر المقبلة.

وتعد إصابة دوي ضربة قوية لباريس سان جيرمان، خاصة في ظل اعتماد الجهاز الفني على اللاعب ضمن حساباته، لما يمتلكه من قدرات هجومية ومهارات فنية جعلته أحد العناصر المهمة في تشكيل الفريق.