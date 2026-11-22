كشف الناقد الرياضي رمضان حسن عن تفاصيل الجلسة التي جمعت إمام عاشور، لاعب الأهلي، بوائل جمعة، مدير الكرة، قبل عودته إلى قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة بيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال رمضان حسن، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "إمام عاشور عقد جلسة مع وائل جمعة، مدير الكرة، قبل عودته إلى قائمة الفريق، من أجل تنسيق بعض الأمور ومناقشة موقفه خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "إمام عاشور أكد خلال الجلسة جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة في مباراة بيراميدز، كما أبلغ مسؤولي الأهلي بأنه لا يرغب في الرحيل عن النادي، وأنه سعيد بالاستمرار داخل القلعة الحمراء".

وتابع: "تم الاستقرار خلال الجلسة على تواجد إمام عاشور في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز، والجهاز الفني يرى أن عودته في هذا التوقيت تمثل إضافة مهمة للفريق، خاصة في ظل صعوبة المباراة وأهميتها في سباق الدوري".



وتطرق الناقد الرياضي إلى استعدادات بيراميدز للمواجهة المرتقبة، مؤكدًا أن الفريق يقدم موسمًا قويًا تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي، ولم يتعرض لأي خسارة حتى الآن.

وأوضح: "بيراميدز يقدم موسمًا مميزًا، والفوز على الأهلي سيمنحه أفضلية كبيرة في سباق المنافسة على لقب الدوري، خاصة مع أهمية النقاط في هذه المرحلة".

وأشار إلى وجود شكوك حول لحاق بعض لاعبي بيراميدز بالمباراة بسبب الإصابات، ومن أبرزهم محمد حمدي ومصطفى فتحي.

وأضاف أن الجهاز الفني لبيراميدز قرر عدم الإعلان عن قائمة الفريق قبل المباراة، على عكس المعتاد، وهو ما قد يكون بهدف إخفاء أوراقه عن الجهاز الفني للأهلي.