ابتعد الجزائري أشرف عبادة، مدافع اتحاد العاصمة، عن حسابات النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم متابعة اللاعب في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية.

أشرف عبادة يقترب من الخروج من خارج حسابات الأهلي

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن مسؤولي القلعة الحمراء تابعوا أشرف عبادة خلال مباراة اتحاد العاصمة أمام صن داونز في كأس السوبر الأفريقي، قبل متابعة اللاعب مجددًا خلال مشاركته مع منتخب الجزائر أمام توجو.

وأضاف المصدر أن متابعة اللاعب جاءت ضمن خطة الأهلي لتقييم عدد من العناصر الدفاعية المرشحة لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، إلا أن أشرف عبادة بات بعيدًا جدًا عن حسابات النادي الأحمر فيما يتعلق بالتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضح أن الأهلي يواصل دراسة عدد من الأسماء المرشحة لتدعيم خط الدفاع، في إطار التحضير للمرحلة المقبلة، على أن يتم حسم الملفات وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية ورؤية الجهاز الفني وإدارة الكرة.