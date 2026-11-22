طالب عمرو الحديدي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بضرورة مشاركة لاعب الوسط إمام عاشور في تشكيل الاهلي الأساسي امام بيراميدز خلاله لقائهما المرتقب غدا الاثنين.

وقال الحديدي في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: إمام عاشور لديه حلول كبيرة للغاية واتمنى ان يبدأ اساسياً غدا امام بيراميدز ويمكنه أن يسجل هدف من اي مكان في الملعب.

واضاف: حذاري من زلاكا وعرضيات محمد الشيبي لانها مصدر خطورة قوي لبيراميدز أمام الأهلي، والشيبي يمكنه تسجيل هدف غير متوقع.

ولفت إلى أن فرص بقاء الحسين عموتة مع الاهلي حال الخسارة من بيراميدز ستكون ضئيلة.

واتوقع ان الأهلي واضع خطط بديلة بشكل جيد حال التعثر ، وعموته لديه فرصة إما أن يكون بطل في عيون جماهير الأهلي أو يصبح على النوتة مع ريبيرو وتوروب.