كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن آخر المستجدات المتعلقة بتشكيل النادي الأهلي أمام بيراميدز، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة يحيط اختياراته بسرية تامة حتى اللحظات الأخيرة قبل المباراة.

وقال إبراهيم فايق، في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يمتلك أي شخص معلومات مؤكدة بشأن تشكيل الأهلي أمام بيراميدز، موضحًا أن لاعبي الفريق أنفسهم لن يعرفوا أسماء العناصر الأساسية المشاركة في اللقاء إلا خلال المحاضرة الفنية الأخيرة قبل انطلاق المباراة.

وأضاف أن مصطفى شوبير هو اللاعب الوحيد الذي ضمن المشاركة أساسيًا في مواجهة بيراميدز، بينما لا تزال فرص مشاركة الثنائي عمر الساعي وإمام عاشور متساوية، بنسبة 50% لكل لاعب، في ظل عدم حسم موقفهما النهائي حتى الآن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، اليوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل المنافسة المباشرة على صدارة جدول ترتيب الدوري، حيث يتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، مسجلًا 19 هدفًا واستقبلت شباكه 4 أهداف.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، وإيقاف سلسلة انتصاراته المتتالية، بينما يتطلع الفريق السماوي إلى مواصلة نتائجه المميزة والابتعاد بصدارة جدول الترتيب.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة التي تعد من أبرز مباريات الجولة في الدوري المصري الممتاز.