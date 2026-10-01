متحركش.. سعر الذهب في الصاغة الآن

يستمر استقرار سعر الذهب في تعاملات صباح اليوم الخميس 8-10-2026 بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك بمناسبة إجازة احتفالات نصر حرب أكتوبر المجيدة.
سعر الذهب اليوم
وشهد سعر المعدن الأصفر ثباتا دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية .
سعر عيار 24
وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7آلاف جنيه للشراء و 6942 جنيها للبيع.
سعر عيار 22
وصل سعر عيار 22 نحو 6416 جنيها للشراء و 6364 جنيها للبيع.
سعر عيار 21
بلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا 6125 جنيها للشراء و 6075 جنيها للبيع.
سعر عيار 18
وصل سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية 5250 جنيها للشراء و 5207 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب49 الف جنيه للشراء و 48.6 ألف جنيه للبيع.
سعر أوقية الذهب
وصل سعر أوقية الذهب إلي 4113 دولار للشراء و 4112 دولار للبيع.