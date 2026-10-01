متحركش.. سعر الذهب في الصاغة الآن

يستمر استقرار سعر الذهب في تعاملات صباح اليوم الخميس 8-10-2026 بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك بمناسبة إجازة احتفالات نصر حرب أكتوبر المجيدة.

سعر الذهب اليوم

وشهد سعر المعدن الأصفر ثباتا دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7آلاف جنيه للشراء و 6942 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6416 جنيها للشراء و 6364 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا 6125 جنيها للشراء و 6075 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية 5250 جنيها للشراء و 5207 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب49 الف جنيه للشراء و 48.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلي 4113 دولار للشراء و 4112 دولار للبيع.