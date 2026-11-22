انطلقت بقصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، فعاليات ملتقى "أفلام المحاولة" في دورته الثامنة، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وضمن برامج وزارة الثقافة.

يقام الملتقى من خلال الإدارة العامة للثقافة السينمائية، وبرئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وشهد الافتتاح سهام بحر مدير قصر ثقافة السينما، والناقدة نشوى نبيل، ومهندس الديكور شادي عناني، ولفيف من النقاد والمبدعين وشباب الملتقى، وأشارت مدير قصر السينما إلى أن ملتقى أفلام المحاولة ليس مجرد فعالية لعرض مجموعة من الأفلام، وإنما تجربة حقيقية للعمل والاجتهاد، ومساحة مفتوحة لكل صاحب فكرة قرر أن يحول حلمه إلى عمل فني يراه الآخرون. موضحة أن الملتقى يشارك به 45 فيلما، تتنوع بين الأفلام الروائية والتسجيلية، إلى جانب التجارب التي استعانت بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس تنوعا في الرؤى والأساليب، ويؤكد أن السينما في تطور مستمر، وأن أبواب التعبير والإبداع أصبحت أكثر اتساعا أمام أصحاب الأفكار الجديدة.

وأضافت لا نحتفي فقط بالأفلام التي وصلت إلى الشاشة، بل نحتفي بكل محاولة بدأت بفكرة، وبكل شخص لم ينتظر الظروف المثالية حتى يبدأ، وبكل من آمن أن لديه شيئًا يستحق أن يقدمه. وتوجهت بالشكر إلى الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة والفنان تامر عبد المنعم رئيس الملتقى، على دعمهما وحرصهما على إقامة هذه التجربة، وكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث وخروجه إلى النور.

وتضمنت الفعاليات عرض تسعة أفلام ومناقشتها وهي "ورد"، "ياريتك كنت معايا"، "كان كيس أسود"، "في الجنة"، "عكس التيار"، "أحمر أخضر"، "يوتيرن"، "متحف المشاعر المفقودة"، و"الميزان"، وتراوحت مدة عرض كل فيلم من ثلاث دقائق حتى خمسة عشر دقيقة.

واختتم الحفل بعرض فني لفرقة الغوري للموسيقى العربية بقيادة رضا محروس، وقدمت عددا من الفقرات الطربية وأغاني الزمن الجميل .

يستمر الملتقى حتى 25 نوفمبر، ويقام بالتعاون مع قصر ثقافة السينما، ويشهد تقديم مجموعة من الأفلام تتنوع ما بين التسجيلي القصير، والروائي القصير، وأفلام التحريك، بمشاركة عدة جهات، وتعرض يوميا في الثامنة مساء ويعقبها ندوات نقدية.

ويقدم الملتقى خمس جوائز مخصصة للمخرجين، تشمل جائزة أفضل فيلم روائي قصير، وأفضل فيلم تسجيلي قصير، وأفضل فيلم تحريك قصير، إلى جانب جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أفضل تجديد وابتكار.

ويحصل الفيلم الفائز في كل فرع من فروع المسابقة على درع الملتقى وشهادة تقدير، كما تمنح شهادات تقدير للعناصر المتميزة في مجالات الإخراج، المونتاج، التمثيل، السيناريو، والتصوير.