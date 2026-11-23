توقع الإعلامي إبراهيم فايق أن تشهد مواجهة الأهلي وبيراميدز، المقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، أداءً حذرًا من الفريقين، مشيرًا إلى أن المباراة قد تكون مغلقة من الناحية الفنية، ولا تشهد الكثير من الإثارة الهجومية، في ظل أهمية نتيجتها لكلا الفريقين.

وقال إبراهيم فايق، في تصريحات تلفزيونية، إنه يشعر بأن مباراة الأهلي وبيراميدز ستكون مغلقة ومليئة بالحذر من الجانبين، ولن تصل إلى المستوى الفني المثير الذي ينتظره الجمهور، موضحًا أنه لا يتوقع أن تكون المواجهة قوية من الناحية الهجومية.

وأضاف فايق: «أنا حاسس إن ماتش الأهلي وبيراميدز بكرة هيبقى وحش ومكلبش ومقفول من الفرقتين ومش هيبقى جامد»، قبل أن يطرح سيناريو مختلفًا قد يحدث خلال اللقاء، ويجعل المباراة واحدة من أبرز مواجهات الموسم.

وتابع ساخرًا من توقعه: «تخيل أقول كده ويطلع ماتش نار والكورة تقعد تخبط في العارضتين والقايم والناس كلها تتكلم عليه»، في إشارة إلى احتمالية أن تأتي المواجهة عكس توقعاته، وتشهد إثارة كبيرة وفرصًا هجومية عديدة من الفريقين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، لمواجهة بيراميدز، اليوم الإثنين 23 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة في صراع الصدارة، حيث يتربع بيراميدز على قمة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، وسجل لاعبوه 19 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، واستقبلت شباكه 6 أهداف.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وتقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، بينما يطمح الفريق السماوي إلى مواصلة انتصاراته والابتعاد بالصدارة، في مواجهة تترقبها جماهير الكرة المصرية.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات.