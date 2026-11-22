حذر ناصر عباس، الخبير التحكيمي، لاعبي الأهلي وبيراميدز من التعامل باستهتار مع الحكم السلفادوري إيفان بارتون، الذي يتولى إدارة المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الدوري المصري، مشيراً إلى أنه يتميز بسرعة إشهار البطاقات، وهو ما يتطلب حذراً شديداً من لاعبي الفريقين طوال اللقاء.

لعب الأهلي وبيراميدز

وأوضح عباس، خلال لقائه بالإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن وجود حكم أجنبي من مدرسة تحكيمية مختلفة يفرض تحدياً إضافياً على اللاعبين، متسائلاً عما إذا كان بارتون قد درس أسلوب لعب الأهلي وبيراميدز قبل إدارة المباراة.

وأكد الخبير التحكيمي أن اللاعبين مطالبون بالتعرف على الطريقة التي يدير بها الحكم المباريات، خاصة فيما يتعلق باحتساب الأخطاء والتعامل مع الالتحامات، لافتاً إلى أن متوسط إشهاره للبطاقات مرتفع، وهو ما قد يؤثر على حسابات الفريقين خلال المواجهة.

اختلاف المدارس التحكيمية

وأشار عباس إلى أن اختلاف المدارس التحكيمية يجعل من الضروري أن يتعامل اللاعبون بذكاء مع قرارات الحكم، وألا يمنحوه فرصاً لإشهار البطاقات نتيجة الاعتراضات أو التدخلات غير المحسوبة.