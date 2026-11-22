أكد سيميوني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال السعودي على دراستهم لفريق نيفتشي الأوزبكي بشكل جيد قبل لقاء الغد ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال :”نعرف فريق نيفتشي جيدًا ونقاط القوة والضعف بين صفوفه بعدما لعب من قبل أمام الاتحاد والنصر”.

وواصل :”الفرق السعودية هي الأفضل في آسيا، والمستويات باتت متقاربة بين جميع الأندية الآسيوية لذلك من الصعب أن تفوز في كل مباراة ببطولة آسيا”.

وأكمل :”مستوى الدوري السعودي في الوقت الحالي قوي ومميز ويوازي أفضل الدوريات في العالم وأوروبا، حسم التشكيل بعد مران اليوم، لدينا لاعبين عائدين من منتخباتهم ونتخوف من الاجهاد والإرهاق لهم”.