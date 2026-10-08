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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابت منذ ساعات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر جرام الذهب استقراراً خلال منتصف التعاملات المسائية اليوم الخميس 8-10-2026 بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم

وسجلت تعاملات الذهب خلال الساعات اللاحقة على بدء التداولات الأسبوعية  ثباتا من دون تغيير داخل محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب

سعر الذهب يتحرك

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات قبل ساعات من بداية التداول

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب 6120 جنيها.

سعر عيار 24 

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6994 جنيها للشراء و 6937 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6411 جنيها للشراء و 6359 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا6120 جنيها للشراء و 6070 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5245 جنيها للشراء و 5202 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 48.96 ألف جنيه للشراء و 48.56 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4125 دولار للشراء و 4124 دولار للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر

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