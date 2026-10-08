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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الذهب يواصل الهبوط في مصر.. عيار 21 يتراجع لـ6100 جنيه والأوقية عند 4103 دولارات

مشغولات الذهب
مشغولات الذهب
رحمة سمير

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، متأثرة بالانخفاضات التي شهدتها الأسعار العالمية، في ظل ترقب الأسواق لتحركات السياسة النقدية الأمريكية وتطورات عوائد السندات الحكومية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5229 جنيهًا للشراء، دون احتساب قيمة المصنعية والدمغة، فيما واصلت باقي الأعيرة والجنيه الذهب التراجع خلال التعاملات.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6100 جنيه للجرام، مقارنة بنحو 6150 جنيهًا في بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب الان في مصر

وتتراوح قيمة المصنعية على مشغولات الذهب عيار 21 عادة بين 3% و8% من سعر الجرام، بحسب نوع المشغولات وتصميمها ومحل البيع.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6971 جنيهًا للشراء، ليقترب من حاجز 7 آلاف جنيه للجرام، وسط استمرار الضغوط التي يشهدها سوق الذهب.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 48 ألفًا و800 جنيه، دون احتساب المصنعية أو أي رسوم إضافية.

سعر الجنيه الذهب

الذهب عالميًا يتراجع بأكثر من 2%

وعلى المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 4103 دولارات، بعدما تراجعت الأسعار بأكثر من 2%، متأثرة بإعادة تقييم الأسواق لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

وتزامن ذلك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2002، وهو ما زاد من الضغوط على المعدن النفيس، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026

  • عيار 18: 5229 جنيهًا
  • عيار 21: 6100 جنيه
  • عيار 24: 6971 جنيهًا
  • الجنيه الذهب: 48,800 جنيه
  • أونصة الذهب عالميًا: 4103 دولارات
أسعار الذهب الان في مصر

وتترقب أسواق الذهب خلال الفترة المقبلة تطورات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات عوائد السندات، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات أسعار الذهب عالميًا، ومن ثم انعكاسها على السوق المحلية المصرية.

الذهب مصر عيار 21 دولارات عيار 18 مشغولات الذهب

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