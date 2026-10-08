الذهب يواصل التراجع.. عيار 21 يسجل 6100 جنيه اليوم الخميس

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعها خلال تعاملات اليوم، الخميس 8 أكتوبر 2026، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا، وسط استمرار حالة الترقب لتحركات السياسة النقدية الأمريكية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5229 جنيهًا للشراء، دون احتساب قيمة المصنعية والدمغة.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6100 جنيه للجرام، مقارنة بنحو 6150 جنيهات في بداية تعاملات اليوم.

وتتراوح قيمة المصنعية على الذهب عيار 21 عادة بين 3% و8% من سعر الجرام، بحسب نوع المشغولات وتصميمها ومحل البيع.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6971 جنيهًا للشراء، ليقترب من مستوى 7 آلاف جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 48,800 جنيه، دون احتساب المصنعية أو أي رسوم إضافية.

الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر أونصة الذهب نحو 4103 دولارات، بعدما شهدت الأسعار تراجعًا بأكثر من 2%، وسط تأثر الأسواق بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

وكانت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2002، بالتزامن مع ترقب الأسواق لتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026