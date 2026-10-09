ثابت بدون تغيير.. سعر الذهب في الصاغة الآن

شهد سعر الذهب في مصر استقرارًا بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم الجمعة 9-10-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وسجلت أعيرة الذهبية ثباتاً من دون تغيير بمختلف المشغولات الذهبية بعد زيادة طفيفة تم تسجيلها بقيمة 30 جنيهًا خلال يومين.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6140 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7017 جنيها للشراء و6971 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6432 جنيها للشراء و6390 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6140 جنيها للشراء و6100 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5262 جنيها للشراء و5228 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل الجنيه الذهب 49.12 ألف جنيه للشراء و48.8 ألف جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4175 دولارا للشراء و 4174 دولارا للبيع.