قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أغلق الأسانسير.. مواطن يمنع نقل مريضة غسيل كلوي إلى المستشفى بالمنوفية
مصر تطلق حملة «إيد بإيد.. سند وأمان» لدعم النازحين في غزة قبل الشتاء
رسالة ترحيب بالرئيس السيسي في كوالالمبور.. ومباحثات ثنائية مرتقبة غدا | صور
استعدادًا لمباراة القمة.. إمام عاشور ينشر صورة من تدريبات الأهلي
الأهلي يكتسح الزمالك في أرقام القمة بالدوري خلال الألفية الجديدة
قبل انتهاء المهلة بـ3 أيام.. كيف تحصل على وحدة بديلة بنظام الإيجار القديم
حكاية وطن في 12 سنة.. تريليون جنيه استثمارات صناعية وصادرات بـ55 مليار دولار
حكاية وطن في 12 سنة.. تطور القوات المسلحة والتحركات المصرية إقليميًا ودوليًا
استعدادات مكثفة لبدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع بالخط الأول
موتسيبي: ندرس إمكانية إقامة كأس الأمم الإفريقية كل عامين
أوكرانيا تعلن استهداف 3 منشآت مرتبطة بإنتاج الصواريخ داخل روسيا
«مش تشوين دي محطة بنزين».. القبض على شخص خزَّن 7 الاف لتر مواد بترولية بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ما اتحركش.. سعر الذهب في الإمارات الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في الإمارات بأول تعاملات مساء اليوم الجمعة 9-10-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة دون تغيير.

سعر الذهب في الإمارات

وشهد سعر الذهب في الإمارات استقرارًا دون تغيير على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب 467 درهما.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 505 دراهم.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 467.75 درهم.

سعر الذهب

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 448.5 درهم.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 384.25 درهم.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 3588 درهما.

سعر تولة الذهب عيار 24

وصل سعر تولة الذهب عيار 24 نحو 5890 درهما.

سعر الذهب الان

سعر تولة الذهب عيار 22

وصل سعر التولة من عيار 22 نحو 5456 درهما.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب 15.707 دراهم.

سعر أونصة الذهب بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب بالدولار 4192 دولارا.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر الذهب في الإمارات سعر عيار 18 اليوم سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 أكتوبر

النائبة الراحلة أماني أبو سحلي

بعد وفاة النائبة أماني أبو سحلي..تعرف على مصير مقعدها الشاغر بمجلس النواب

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

قطع المياه

خلال ساعات .. قطع المياه عن بعض مناطق الهرم| تفاصيل

أسعار السلع

أسعار الأرز والفول والدقيق والمكرونة اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على شخص تعدى على زوجته ونجله بالضرب في الغربية

المتهمين

الهزار تحول لجد.. القبض على 3 طالبات تشاجروا أمام مدرسة بالسويس

المتهمين

بسبب خلافات مالية.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأسوان

بالصور

الكاكاو الخام.. 7 فوائد صحية قد تجعله مشروبك المفضل وتحذير من الأنواع المحلاة

فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام
فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام
فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام

أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد