ما اتحركش.. سعر الذهب في الإمارات الآن

استقر سعر الذهب في الإمارات بأول تعاملات مساء اليوم الجمعة 9-10-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة دون تغيير.

سعر الذهب في الإمارات

وشهد سعر الذهب في الإمارات استقرارًا دون تغيير على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب 467 درهما.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 505 دراهم.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 467.75 درهم.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 448.5 درهم.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 384.25 درهم.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 3588 درهما.

سعر تولة الذهب عيار 24

وصل سعر تولة الذهب عيار 24 نحو 5890 درهما.

سعر تولة الذهب عيار 22

وصل سعر التولة من عيار 22 نحو 5456 درهما.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب 15.707 دراهم.

سعر أونصة الذهب بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب بالدولار 4192 دولارا.