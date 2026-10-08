بدون تغيير..سعر الذهب في السعودية الآن

أظهرت أسعار الذهب في السعودية استقراراً مع تعاملات مساء اليوم الخميس 8-10-2026 داخل المملكة العربية السعودية.

سعر الذهب اليوم

وسجلت أسعار المشغولات الذهبية داخل محلات الصاغة في المملكة ثباتًا بالتوازي مع تعطل العمل في الأسواق .

آخر تحديث لسعر الجرام

وصل متوسط سعر جرام الذهب في السعودية 434 ريال سعودي في آخر تحديث له.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 496.75 ريال سعودي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 455.5 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا434.75 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 372.5 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 3477 ريال سعودي.

سعر التولة عيار 24

وسجل سعر التولة من عيار 24 5794 ريال سعودي.

سعر التولة عيار 22

وبلغ سعر التولة عيار 22 نحو 5312 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب 15.451 ألف ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

ووصل سعر أونصة الذهب بالدولار 4120 دولار .