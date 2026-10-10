سعر الذهب في الصاغة الآن

سجل سعر الذهب، ثباتًا من دون تغيير مع بدء التداولات الصباحية اليوم السبت10-10-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وسجلت أعيرة الذهبية ثباتاً من دون تغيير بمختلف المشغولات الذهبية.

تحركات الذهب

وزاد سعر جرام الذهب مقدار 30 جنيها في المتوسط خلال اليومين الماضيين.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6140 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7017 جنيها للشراء و 6971 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6432 جنيها للشراء و 6390 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6140 جنيها للشراء و 6100 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5262 جنيها للشراء و5228 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 49.12 ألف جنيه للشراء و 48.8 ألف جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4175 دولار للشراء و 4174 دولار للبيع.