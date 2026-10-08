قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس مصر حتى الأربعاء 14 أكتوبر.. تحذيرات من أمطار ورياح وحرارة
رئيس الأركان الفرنسي: ندرس إرسال قوات عسكرية إلى السعودية لحماية ميناء "ينبع"
تفاصيل المرحلة الأولى من مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن 2026-2027
عبده مباشر: مصر أحبطت مخطط إشعال قناة السويس بالنابالم في حرب أكتوبر
المحلي والمستورد.. أسعار السجائر والتبغ المسخن اليوم في مصر 2026
الأرصاد: غدا طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30
مفاجأة لأول مرة.. يسرا: عمي هو من زرع رأفت الهجان في إسرائيل وعرفت الحقيقة بعد تصوير الجزء الأول
مستشار وزير الدفاع اليمني: جبال كهبوب استراتيجية ومن يسيطر عليها يتحكم في باب المندب
اللواء محيي نوح: توليت قيادة المجموعة 39 قتال بعد استشهاد الرفاعي.. وخضنا معركة لمنع العدو من دخول الإسماعيلية
بعد الضربات الصاروخية.. واشنطن تشدد إجراءات سفر موظفيها لمطار الملك خالد في الرياض
رجال يد الأهلي يقلبون الطاولة على بترو أتلتيكو ويحجزون بطاقة نصف نهائي إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع أرصدة التسهيلات الإئتمانية لـ11.56 تريليون جنيه في مايو الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

ارتفع إجمالي أرصدة التسهيلات الإئتمانية إلي 11.564 تريليون جنيه في مايو و 11.5 تريليون جنيه في إبريل 2026 ومقارنة بـ11.5 تريليون جنيه في مارس السابق .

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية للحكومة بالعملتين بالمحلية والأجنبية 6.2 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 6.199 تريليون جنيه في إبريل السابق مقابل 6.22 تريليون جنيه في مارس السابق.

وبلغت أرصدة التسهيلات الإئتمانية لعملاء البنوك من غير الحكومة نحو 5.4 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 5.3 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 5.2 تريليون جنيه في مارس السابق له.

وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية لغير الحكومة 4.7 تريليون جنيه في مايو السابق مقابل 4.6 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ4.404 تريليون جنيه في مارس السابق.

وتضمنت أرصدة التسهيلات الإئتمانية لقطاع الزراعة  67.9 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 67.05 مليار جنيه في إبريل السابق مقابل 65.145 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

وبلغ حجم التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة 1.4 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 1.34 تريليون جنيه في إبريل 2026 ومقارنة بـ 1.303 تريليون جنيه في مارس 2026.

وبلغ حجم التسهيلات المقدمة في قطاع التجارة 384.434 مليار جنيه في مايو السابق مقابل 378.51 مليار جنيه في إبريل السابق مقابل 363.8 مليار جنيه في مارس 2026.

التسهيلات الإئتمانية مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي المصري القطاع الحكومي عملاء البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

الشاب المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

رمضان صبحي

رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

سحر الإبراشي، والإعلامي الراحل وائل الإبراشي

إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها

المواطن المصري محمد ابو الليل

الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية

تيجراي

بعد انسحاب جبهة تيجراي.. الجيش الإثيوبي ينهب المستشفيات والمنشآت الحكومية في ميكيلي

ترشيحاتنا

الكلاب الضالة

رئيس جمعية الرفق بالحيوان يكشف أعداد الكلاب في مصر.. «التقديرات تصل إلى 15 مليونًا»

عوض تاج الدين

«مافيش حاجة اسمها فيروس الالتهاب الحنجري».. عوض تاج الدين يحسم الجدل ويحذر من الشائعات

فاتن عبد المعبود

البيجاما الكاستور| رسالة نارية من فاتن عبد المعبود لـ سموتريتش

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد