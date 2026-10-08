البنك المركزي: ارتفاع أرصدة التسهيلات الإئتمانية لـ11.56 تريليون جنيه في مايو الماضي

ارتفع إجمالي أرصدة التسهيلات الإئتمانية إلي 11.564 تريليون جنيه في مايو و 11.5 تريليون جنيه في إبريل 2026 ومقارنة بـ11.5 تريليون جنيه في مارس السابق .

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية للحكومة بالعملتين بالمحلية والأجنبية 6.2 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 6.199 تريليون جنيه في إبريل السابق مقابل 6.22 تريليون جنيه في مارس السابق.

وبلغت أرصدة التسهيلات الإئتمانية لعملاء البنوك من غير الحكومة نحو 5.4 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 5.3 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 5.2 تريليون جنيه في مارس السابق له.

وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية لغير الحكومة 4.7 تريليون جنيه في مايو السابق مقابل 4.6 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ4.404 تريليون جنيه في مارس السابق.

وتضمنت أرصدة التسهيلات الإئتمانية لقطاع الزراعة 67.9 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 67.05 مليار جنيه في إبريل السابق مقابل 65.145 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

وبلغ حجم التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة 1.4 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 1.34 تريليون جنيه في إبريل 2026 ومقارنة بـ 1.303 تريليون جنيه في مارس 2026.

وبلغ حجم التسهيلات المقدمة في قطاع التجارة 384.434 مليار جنيه في مايو السابق مقابل 378.51 مليار جنيه في إبريل السابق مقابل 363.8 مليار جنيه في مارس 2026.