البنك المركزي: ارتفاع نقود الاحتياطي 2.6 تريليون جنيه في مايو الماضي

ارتفع حجم نقود الإحتياطي 2.6 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 2.42 تريليون جنيه في إبريل السابق له مقارنة بـ 2.46 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول حجم النقود المتداولة خارج البنك 1.81 تريليون جنيه في مايو السابق مقابل 1.74 تريليون جنيه في إبريل 2026 ومقارنة بـ1.7 تريليون في مارس السابق.

وبلغ حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي 762.4 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 688.17 مليار جنيه إبريل 2026 ومقارنة بـ768.94 مليار جنيه في مارس السابق.

وسجلت جملة الأصول المقابلة لنقود الإحتياطي 2.6 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 2.42 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ2.46 تريليون جنيه في مارس السابق.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 796.34 مليار جنيه في مايو السابق مقابل 813.62 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ847.14 مليار جنيه في مارس 2026.