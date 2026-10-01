قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس بحوث البصل: مصر الرابع عالميًا في الإنتاج.. وارتفاع الأسعار مستمر حتى يناير
سوريا تدرس إرسال قوات إلى اليمن لقتال الحوثيين
رسائل حاسمة من البابا تواضروس عن استثمار العمر
الأقمار الصناعية ترصد صور توثق تدمير مخزن صواريخ للحوثيين في صعدة
البنك المركزي: ارتفاع نقود الاحتياطي 2.6 تريليون جنيه في مايو الماضي
مستشار الرئيس السيسي لشئون الصحة والوقاية: الطاعون لا يُقارن بـ «كورونا» وعلاجه متوفر
ذنوب يفعلها المسلم تؤجل قبول التوبة.. تعرف عليها
رويترز: سوريا تدرس تقديم مساعدات عسكرية للسعودية
عرض من قناة فضائية.. أضا يكشف سبب استقالة محمود عاشور من لجنة التحكيم
أحمد رزق: استعددنا لمواجهة زد قبلها بيومين.. والناشئون مستقبل الزمالك
لو بطاقتك اتوقفت.. طريقة تقديم تظلم بطاقة التموين أونلاين
اجتماع «حوار القادة الدوليين» بمالطا.. وزير السياحة: حركة السفر يتطلب ضوابط دولية واضحة ومسئوليات محددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع نقود الاحتياطي 2.6 تريليون جنيه في مايو الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

ارتفع حجم نقود الإحتياطي 2.6 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 2.42 تريليون جنيه في إبريل السابق له مقارنة بـ 2.46 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول حجم النقود المتداولة خارج البنك 1.81 تريليون جنيه في مايو السابق مقابل 1.74 تريليون جنيه في إبريل 2026 ومقارنة بـ1.7 تريليون في مارس السابق.

وبلغ حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي 762.4 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 688.17 مليار جنيه إبريل 2026 ومقارنة بـ768.94 مليار جنيه في مارس السابق.

وسجلت جملة الأصول المقابلة لنقود الإحتياطي 2.6 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 2.42 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ2.46 تريليون جنيه في مارس السابق.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 796.34 مليار جنيه في مايو السابق مقابل 813.62 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ847.14 مليار جنيه في مارس 2026.

البنك المركزي المصري نقود الإحتياطي اخبار مصر مال واعمال صافي الأصول المقابلة للإحتياطي الأصول الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

رئيس مجلس الوزراء

فرصة جديدة للمخالفين في البناء.. 12 قرارًا مهما من الحكومة اليوم

ميسي

حكاية لاتنسي.. برشلونة يودع ميسي : صنع التاريخ في كل خطوة مع منتخب الأرجنتين

الأتوبيس الترددي

توقف حركة الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري بسبب حادث عبور مشاة.. والشركة تفعل خطة الطوارئ

اجتماع الحكومة

الحكومة توافق على 6 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي.. تفاصيل

شوبير

شوبير مهاجما معتمد جمال قبل لقاء زد: مريض في المباراة وسليم بالتمرين

ترشيحاتنا

نظارات “ميتا” الذكية

بمواصفات قوية وأسعار أقل.. 3 بدائل أرخص لنظارات “ميتا” الذكية

فولكس فاجن ترانسبورتر

فولكس فاجن تمنح ID. Buzz وTransporter لمسة GTI لأول مرة

ملك الألعاب الجديد يقترب.. ريد ماجيك تغزو الأسواق بهاتفـ Red Magic 12 Pro

ملك الألعاب الجديد يقترب.. ريد ماجيك تغزو الأسواق بهاتف Red Magic 12 Pro

بالصور

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم

من بوبيدا إلى أوروس.. رحلة صناعة السيارات الروسية قبل صعود الصينيين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وجبة مفيدة متكاملة.. طريقة عمل صينية سمك بلطى

طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى

تسلا تمدّد تشغيل روبوتاكسي أوستن وسط تحديات القيادة الليلية

روبوتاكسي
روبوتاكسي
روبوتاكسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد