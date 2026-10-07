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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 57.35 مليار دولار في سبتمبر الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفع الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي مقدار136 مليون دولار على أساس شهري؛  وفقا لما اعلن البنك المركزي المصري.

وقال البنك المركزي في تقرير صادر عنه اليوم، إن حجم الإحتياطي بنهاية سبتمبر الماضي سجل  57.35 مليار دولار مقابل57.214 مليارًأ في أغسطس  السابق له.

ارتفاع الاحتياطي النقدي جاء معززًا بتوجهات البنك المركزي المصري الإصلاحية لدعم الاقتصاد المصري منذ اندلاع الصراع الإمريكي الإيراني والذي تسبب في التأثير بصورة كبيرة على اقتصاد المنطقة ولا سيما مصر.

أثر ارتفاع الاحتياطي النقدي

يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي قدرة الدولة على تحمل استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية ومواد الخام خلال الفترات الصعبة مما يعني قدرتها على الإنتاج وقلة الطلب على العملة الأجنبية.

ويكسر الاحتياطي النقدي- بحسب مصادر مصرفية مطلعة- حاجز الـ 9 شهور، والتي تتجاوز النسب العالمية للاحتياطي الخاص بـ«تدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية ومواد الخام خلال الظروف السياسية أو الطارئة».

مكونات الاحتياطي النقدي

يتكون الاحتياطي النقدي من «أرصدة العملات الأجنبية، والاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة أبرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والصادرات المصرية، وعوائد قناة السويس» وغيرها.

ووفقا لتقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، فإنه على مدار قرابة الـ 15 عاما رصدت تحسنًا كبيرًا في قيمة الاحتياطي النقدي المصري؛ بفعل إجراءات مؤسسة ومنتظمة اتبعها البنك المركزي وتحمل أعباءها المواطنين لبناء الدولة المصرية.

البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال الاحتياطي النقدي الاقتصاد المصري

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