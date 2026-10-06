محافظ البنك المركزي الإيراني: لن نسمح لأمريكا بدفع اقتصادنا للانهيار

أكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بدفع اقتصادها نحو الانهيار، مشددًا على أن الحكومة تدرك حجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون في ظل الظروف الراهنة.

وقال همتي إن السلطات الإيرانية تبذل جهودًا مكثفة لضمان توفير السلع والاحتياجات الأساسية للسكان، رغم ما وصفه بالظروف الاقتصادية بالغة الصعوبة، مؤكدًا استمرار العمل للحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

وتأتي تصريحات محافظ البنك المركزي الإيراني في وقت تواجه فيه طهران ضغوطًا اقتصادية متزايدة، بالتزامن مع العقوبات الأمريكية والتوترات المرتبطة بالحرب والقيود المفروضة على حركة صادرات النفط والتجارة الخارجية.

وكان همتي قد أكد في تصريحات سابقة أن إيران تمتلك احتياطيات وموارد من النقد الأجنبي تكفي لتلبية احتياجاتها، مشيرًا إلى استعداد البنك المركزي للتدخل في سوق الصرف للحد من التقلبات ودعم العملة المحلية.

وتواجه العملة الإيرانية ضغوطًا قوية، إذ سجل الريال مستويات قياسية من التراجع خلال الأيام الماضية، فيما أعلن البنك المركزي عن إجراءات لدعم سوق الصرف وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الأدوية والسلع الأساسية.

وتأتي تصريحات همتي كذلك في ظل تحذيرات أمريكية جديدة من فرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع القطاع المالي الإيراني، في إطار تشديد واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران، وفقا لـ رويترز.

وشدد محافظ البنك المركزي الإيراني على ضرورة مواصلة الإجراءات الرامية إلى توفير السلع الأساسية والحفاظ على قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية، في وقت تسعى فيه الحكومة الإيرانية إلى احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين والأسواق.



